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    Чемпионат мира. 2-й тур. Россия обыграла Финляндию

    Теги сборная России чемпионат мира сборная Швеции сборная Финляндии результаты сборная Беларуси сборная Казахстана сборная Норвегии сборная США сборная Германии

    Сегодня проходят матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом. Россия оказалась сильнее Финляндии (6:2), Швеция встретится с Казахстаном.

    Чемпионат мира

    Сандвикен, Швеция

    Групповой этап

    2-й тур

    Группа A

    Россия – Финляндия – 6:2 (2:0)

    Россия: Джусоев, 25 (1:0), Иванушкин, 28 (2:0), Шардаков, 46 (3:0), Миргазов, 50 (4:0), Шардаков, 77 (5:2), Ишкельдин, 89 (6:2).

    Швеция – Казахстан – 21.00

    Турнирное положение Россия – 4 (2), Швеция – 2 (1),  Казахстан – 0 (1), Финляндия – 0 (2).

    Группа B

    Германия – Беларусь – 7:7 (2:5)

    Норвегия – США – 8:3 (3:2)

    Турнирное положение: Норвегия – 4 (2), США – 2 (2), Беларусь – 1 (2), Германия – 1 (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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