, ставший победителем последнего Супербоула, посетил Белый дом.

«Пэтриотс» были приняты президентом США Дональдом Трампом. Встречу не посетили ряд игроков массачусетской команды, в том числе квотербек .

«Пэтриотс» – большие сторонники нашей армии и американских ветеранов. Ни одна команда не выглядит так хорошо на протяжении долгого времени. Победа в Супербоуле была одержана благодаря потрясающим командным усилиям, это красота их игры», – сказал Трамп.

стал первой командой из большой четверки американских спортивных лиг, побывавших на приеме у Трампа-президента.