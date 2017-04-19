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    НФЛ. Трамп принял «Нью-Ингленд» в Белом доме

    Теги Нью-Ингленд НФЛ Том Брэди Дональд Трамп

    «Нью-Ингленд», ставший победителем последнего Супербоула, посетил Белый дом.

    «Пэтриотс» были приняты президентом США Дональдом Трампом. Встречу не посетили ряд игроков массачусетской команды, в том числе квотербек Том Брэди.

    «Пэтриотс» – большие сторонники нашей армии и американских ветеранов. Ни одна команда не выглядит так хорошо на протяжении долгого времени. Победа в Супербоуле была одержана благодаря потрясающим командным усилиям, это красота их игры», – сказал Трамп.

    «Нью-Ингленд» стал первой командой из большой четверки американских спортивных лиг, побывавших на приеме у Трампа-президента.

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