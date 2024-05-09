«Денвер» отчислил квотербека Бена Динуччи

Квотербек Бен Динуччил был отчислен из «Денвер Бронкос».

«Бронкос» в первом раунде драфта НФЛ выбрали квотербека Бо Никса. Ранее в межсезонье клуб обменял Зака Уилсона из «Нью-Йорк Джетс». Также в составе числится Джарретт Стидхэм.

Динуччи был выбран «Далласом» в 7 раунде драфта–2020 и вышел один раз в стартовом составе, когда Дак Прескотт был травмирован.

Прошлый год Динуччи начинал в составе команды XFL «Сиэтл Си Дрэгонс», а затем был подписан в тренировочный состав «Бронкос».

За карьеру в НФЛ он реализовал 23 из 43 передач на 219 ярдов без тачдаунов и перехватов.