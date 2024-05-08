Ресивер Тайлер Бойд подписал контракт с «Теннесси»

Бывший принимающий «Цинциннати Бенгалс» Тайлер Бойд подписал годичный контракт с «Теннесси Тайтенс» на $4.5 млн.

«Бенгалс» выбрали Бойда во втором раунде драфта–2016. Дважды он зарабатывал больше тысячи ярдов на приеме за сезон.

Прошлый год по продуктивности (667 ярдов) стал худшим в карьере Бойда с 2017 года. Он также допустил несколько дропов в ключевые отрезки сезона.

«Бенгалс» не стали продлевать контракт с Бойдом, учитывая предстоящие переговоры с другими ресиверами — Джамарром Чейзом и Ти Хиггинсом.

«Тайтенс» в это межсезонье подписали ресивера Кэлвина Ридли и задрафтовали Джакуана Джексона.