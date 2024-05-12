«Биллс» пригласили на просмотр игрока в лакросс. В 2020 году он был самым ценным игроком премьер-лиги
Профессиональный игрок в лакросс Зед Уильямс прибыл в расположение «Баффало Биллс» на мини-сборы для новичков, чтобы пройти просмотр.
В 2020 году он был признан MVP премьер-лиги по лакроссу. О его футбольном опыте ничего неизвестно.
Из последних игроков НФЛ с опытом игры в лакросс в школе или университете можно назвать чемпионов Супербоула Криса Хогана, Джейсона Келси и Криса Лонга, а также Сэма Хаббарда.
В Зал славы лакросса также был введен легендарный раннинбек «Кливленд Браунс» Джим Браун.