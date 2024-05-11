«Аризона» подписала годичный контракт с ресивером Зеем Джонсом

Теги НФЛ Аризона Зэй Джонс Американский футбол

Свободный агент Зей Джонс усилил корпус принимающих «Аризона Кардиналс», оформив однолетнее соглашение на $4.25 млн.

Зей Джонс был отчислен из «Джексонвилл Джегуарс» вскоре после церемонии драфта. В последние недели он успел пройти просмотр в «Теннесси Тайтенс», «Даллас Каубойс» и «Канзас-Сити Чифс».

В корпусе ресиверов «Аризоны» помимо Джонса числятся Марвин Харрисон, Майкл Уилсон, Грег Дорч, Зак Паскал, Крис Мур и Теджон Палмер.

За два сезона в «Джегуарс» 29-летний ресивер набрал 1,144 ярдов и 7 тачдаунов за 116 приемов мяча.

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