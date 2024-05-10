Джейден Дэниелс и Малик Нейберс поспорили на $10 тысяч, кто будет признан лучшим новичком в нападении

Теги НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Джейден Дэниелс Американский футбол

Бывшие одноклубники по футбольной команде университета Луизианы Стейт заключили пари в отношении индивидуальной награды по итогам дебютного для них сезона НФЛ.

Квотербек Джейден Дэниелс под вторым номером был выбран «Вашингтон Коммандерс», а ресивера Малика Нейберса шестым забрали «Нью-Йорк Джайентс».

В подкастах оба игрока рассказали, что поспорили на $10 тысяч, кто из них по итогам сезона будет признан лучшим новичком в нападении.

Как сообщает издание ESPN, пари могут и отменить после того, как обоим игрокам во время лагеря для новичков прочитают правила НФЛ о ставках на спорт. В лиге пока не подтвердили, будет ли такое пари считаться нарушением установленных правил.

В прошлом сезоне новичком года в нападении был признан квотербек «Хьюстон Тексанс» Си Джей Страуд, набравший 4,108 пасовых ярдов и 23 тачдауна при 5 перехватах.

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