Кейлеб Уильямс объявлен стартовым квотербеком «Чикаго» на сезон–2024
Главный тренер «Чикаго Беарс» Мэтт Иберфлус объявил стартовым квотербеком на сезон новичка Кейлеба Уильямса.
Уильямс был выбран под первым номером на прошедшем драфте. Предыдущий стартовый квотербек «Беарс» Джастин Филдс в результате обмена оказался в «Питтсбург Стилерс».
«Чтобы стать настоящим лидером, сперва нужно научиться следовать за другими. Сейчас я следую за ветеранами и тренерами. Я слушаю, навострив уши и закрыв рот», — сказал Уильямс на пресс-конференции.
Уильямс провел год в университете Оклахомы и два года в университете Южной Калифорнии. По итогам сезона–2022 квотербек завоевал приз Хайсмана.
Всего за студенческую карьеру Уильямс провел в стартовом составе 33 матча, реализовал 66.9% передач на 9,782 ярда с 93 тачдаунами при 14 перехватах. Он также набрал 966 ярдов и 27 тачдаунов на выносе.