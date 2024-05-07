Раннинбек Рашаад Пенни подпишет контракт с «Каролиной»

Теги НФЛ Каролина Рашад Пенни Американский футбол

«Каролина Пэнтерс» подпишет соглашение со свободным агентом Рашаадом Пенни. Об этом сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.

В «Каролине» Пенни воссоединится с Дейвом Каналесом, главным тренером команды, которые ранее работал с бегущим в «Сиэтл Сихокс».

Пенни был выбран «Сиэтлом» в первом раунде драфта–2018 и за 5 лет в команде набирал по 5.7 ярда за вынос, однако из-за травм не сыграл от начала до конца ни одного сезона.

Прошлый сезон Пенни провел в «Филадельфия Иглс», но принял участие всего в 3 матчах.

В корпусе раннинбеков «Пэнтерс» помимо Пенни присутствуют выбранный во втором раунде драфта–2024 Джонатон Брукс, Чуба Хаббард, Майлс Сандерс, Рахим Блэкшир, Майк Бун, Спенсер Браун и Тарик Коэн.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий