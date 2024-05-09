Матчи 6-го тура регулярного сезона ЮФЛ собрали у экранов в среднем по 983 тысячи телезрителей

Четыре матча 6-го тура регулярного сезона ЮФЛ показали хорошие рейтинги на телевидении.

Больше всех зрителей у телеэкранов собрал матч «Ди Си» — «Сан-Антонио» на телеканале Fox (1.22 млн), а меньше всех — «Сент-Луис» — «Хьюстон» (829 тыс).

Средний показатель в 983,500 телезрителей за игру — это на 81% больше, чем суммарно в матчах 6-го тура весенних лиг ЮСФЛ и XFL год назад.

Регулярный сезон ЮФЛ завершится 2 июня, после чего четыре команды сыграют в плей-офф.

«Бирмингем Стэллионс» стали первой командой, гарантировавшей себе участие в финале конференции.