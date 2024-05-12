Новичку «Вашингтона» Джонни Ньютону прооперируют стопу

Теги НФЛ Вашингтон травмы Дэн Куинн Американский футбол

Выбранный во втором раунде минувшего драфта защитник «Вашингтон Коммандерс» Джонни Ньютон ляжет на операцию из-за травмы левой стопы.

Четыре месяца назад игроку прооперировали правую стопу в связи с аналогичной травмой.

Новое повреждение обнаружилось недавно, но неизвестно, до церемонии драфта или после.

«Я рад, что операцию проведут сейчас, а не в конце августа или сентябре. Тогда команда сильнее бы от этого пострадала», — сказал главный тренер «Коммандерс» Дэн Куинн.

За четыре года в университетской команде Ньютон оформил 27 захватов с потерей ярдов и 18 сэков.

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