Кристиан Гонзалес станет первым футболистом в истории «Пэтриотс» с игровым номером 0

Теги Нью-Ингленд НФЛ Кристиан Гонзалез Американский футбол

Корнербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Кристиан Гонзалес принял решение в новом сезоне выступать под номером 0.

НФЛ разрешила футболистам выступать под нулевыми номерами в прошлом году, но в «Пэтриотс» таких случаев пока не было.

Гонзалес выступал под номером 0 за команду университета Орегона. По прибытии в «Нью-Ингленд» он получил номер 50 и только спустя некоторое время заслужил право носить номер 6.

По правилам лиги теперь Гонзалес обязан будет выкупить всю нереализованную официальную продукцию с его фамилией и предыдущим номером.

Гонзалес был выбран под 17-м номером на драфте 2023 года и успел провести 4 матча за «Пэтриотс» прежде, чем получил травму, которая досрочно завершила его дебютный сезон.

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