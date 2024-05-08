НФЛ опубликует расписание регулярного сезона в ночь на 16 мая

Теги НФЛ Американский футбол

Полное расписание матчей регулярного сезона НФЛ–2024 будет опубликовано 16 мая, в 3 часа ночи по московскому времени.

Об этом лига уведомила все клубы. Обычно расписание выкладывается в районе 8–9 мая, о причинах задержки НФЛ не сообщила.

Каждый из клубов НФЛ представит свое расписание отдельно при помощи видеороликов в соцсетях.

Регулярный сезон–2024 продлится с 6 сентября по 6 января 2025 года.

Супербоул состоится в ночь на 10 февраля.

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