Террион Арнолд: «Тренер «Рейдерс» сказал, что они подбросили монетку, чтобы решить, кого выбрать — меня или Брока Бауэрса»

Теги НФЛ Лас-Вегас Детройт драфт НФЛ Американский футбол

Корнербек Террион Арнолд, выбранный в первом раунде драфта–2024 «Детройтом», заявил, что мог стать игроком «Лас-Вегас Рейдерс».

«Мне после драфта позвонил тренер «Рейдерс» и сказал: «Мы бросали монетку, кого выбрать — тебя или Брока Бауэрса. Выпало на него», — заявил Арнолд.

Арнолд также добавил, что «Детройт Лайонс» хотели обменяться еще выше на драфте, чтобы выбрать его, потому что боялись конкуренции со стороны «Джексонвилл Джегуарс».

В итоге «Детройт» выбрал корнербека под 24-м номером, а «Джегуарс» обменялись вниз с 17-й позиции на 23-ю, но не стали брать Арнолда.

Ассистент генменеджера «Рейдерс» Чемп Келли заявил, что «не может подтвердить» рассказ футболиста.

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