«Хьюстон» обменял ресивера Бена Скороника из «ЛА Рэмс»

Теги НФЛ Хьюстон Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

Принимающий Бен Скороник в результате обмена стал игроком «Хьюстон Тексанс».

За ресивера «Лос-Анджелес Рэмс» получили право выбора в 6-м раунде драфта–2026, отдав «Хьюстон Тексанс» право выбора в 7-м раунде драфта–2026.

Скороник был выбран в 7-м раунде драфта–2021 и за три года карьеры набрал 575 ярдов на приеме и один тачдаун. У него остался последний год по контракту новичка.

В прошлом сезоне Скороник отыграл лишь 19% от всех снэпов в нападении «Рэмс» и по большей части был задействован в спецбригадах.

Корпус ресиверов «Тексанс» состоит из Стефона Диггса, Нико Коллинса, Тэнка Делла и Роберта Вудса.

1 комментарий
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Хьюстон в целом очень грамотно усиливается в это межсезонье 👍🏼
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