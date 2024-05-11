Бывшая звезда НФЛ Чед Очосинко: «Кевин Дюрэнт сказал, что без проблем перешел бы в «Майами»

Теги возможные переходы Майами Финикс НБА Кевин Дюрэнт Чед Очосинко Баскетбол

По словам Чеда Очосинко, Кевин Дюрэнт не против перейти в «Майами».

«Я разговаривал с Кей Ди, и я знаю, что Кей Ди это увидит, и он может это подтвердить. Послушайте, я не увлекаюсь баскетболом, и такие люди, как Кей Ди, Леброн и некоторые другие игроки, с которыми я знаком, доверяют мне.

Кей Ди сказал, что без проблем перешел бы в «Майами», если бы это имело смысл», – рассказал бывший игрок НФЛ Чед Очосинко.

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