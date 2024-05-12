Патрик Махоумс сказал, что Лу Дорт смог бы играть в НФЛ

Теги Даллас НБА НФЛ Оклахома-Сити НБА плей-офф Лугенц Дорт Патрик Махоумс Баскетбол

Звезда НФЛ Патрик Махоумс посетил 3-й матч серии «Даллас» – «Оклахома».

Во время трансляции квотербек «Канзас-Сити» сказал комментатору Хьюби Брауну, что Лу Дорт смог бы играть в НФЛ. По мнению Махоумса, форвард «Тандер» способен играть на позиции лайнбекера или раннинбека.

Раннинбек НФЛ в среднем весит примерно столько же, сколько Дорт (190 см, 97 кг), но обычно ниже ростом, в среднем около 180 см. Лайнбекеры обычно такого же роста, как Дорт, но значительно тяжелее, около 109 кг.

«Оклахома» проиграла «Далласу» в 3-м матче серии второго раунда плей-офф (101:105, 1-2).

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3 комментария
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Ну, он в баскетбол играет сейчас как раз примерно как в регби
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Ответ бредихин
Отлично. Полностью согласен. Но мне лично это нравиться.
Если бы его ещё судили так, как судят тех, кто обороняется против ШГА, было бы вообще отлично
+2
-1
+1
Ответ Александр Митраков
Ну, он в баскетбол играет сейчас как раз примерно как в регби
Отлично. Полностью согласен. Но мне лично это нравиться.
+2
-2
0
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