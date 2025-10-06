«Я посмотрел видео. Не увидел ничего такого». Гаджиев о драке Смолова в «Кофемании»

Камил Гаджиев высказался о драке Федора Смолова в «Кофемании».

«Я посмотрел это видео. Не увидел там ничего такого. Все раздувают какую-то историю. Я не прокурор, но состава преступления там не увидел. Хочу сказать, что этот инцидент надо как-то полюбовно разрешить и все. Если человек там как-то оскорблен, то пусть попросит адекватные деньги в качестве компенсации вреда.

Федя ему заплатит и забудет эту историю, как страшный сон. А вешать на Смолова какой-то криминал – это же бред. Он же не избивал этого человека и не переворачивал столы в кофейне. Дал ему разочек прямой удар и все. Я понимаю, что у людей флешбек из-за ситуации с Мамаевым и Кокориным, которые в этом же заведении подрались.

Футболисты в целом нервируют многих людей из-за своего образа жизни. Отчасти Федя стал жертвой этого хейта. Не случилась бы история Мамаева и Кокорина, никто бы не обратил внимание на эту ситуацию, наверное. Но сравнивать эти инциденты все-таки не стоит», – сказал руководитель Fight Nights .

Напомним, в конце мая Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». В сентябре на Смолова завели уголовное дело – форварду «БроукБойз » грозит 3 года тюрьмы. По информации инсайдера Ивана Капова бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело. Федор вел запись разговора и подал заявление, идет проверка