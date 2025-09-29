Яковлев о Европе: «В «Спартак» прислали предложение из «Челси» и ПСВ, но у меня были сомнения. Спустя время думаю, что надо было пробовать себя»

Павел Яковлев рассказал, что в прошлом им интересовались «Челси» и ПСВ.

«В «Спартак» прислали предложение по мне из «Челси » и ПСВ . Тогда в Лондоне был Абрамович . Меня смотрели в «Челси» в дубль, как перспективного игрока под основу.

Агент мне звонил, говорил, что есть вариант уехать. Я тогда только начал играть в «Спартаке», насчет переезда в Европу были сомнения, ведь не знаю язык, и как там все устроено. У меня за плечами были только половина сезона, а также боязнь уезжать. Я принял решение остаться в «Спартаке», а дальше поехал в аренду.

Спустя время уже думаю о том, что надо было ехать и пробовать себя. Федя Смолов ездил в «Фейеноорд» тогда, это был крутой опыт для него», – сказал экс-полузащитник «Спартака ».

Сейчас 34-летний Яковлев выступает за клуб «БроукБойз» из Winline Медиалиги.