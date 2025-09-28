2

Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги

Федор Смолов включен в заявку «БроукБойз» на WINLINE Кубок Лиги.

Форвард сам попросил об этом президентов клуба.

«У Ари травма. Но у нас в заявке Федор Смолов. Он предложил внести его. Не знаю, сыграет ли. Но попросил, сказал: «На всякий случай, давайте». 100% выпустил бы его, но нам надо перестраиваться. Федор пока с нами не тренируется. Думаю, сейчас он где-то в поездке», – рассказал президент и главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Егоров в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Смолов играл за «Броуков» в FONBET Кубке России. В 3 матчах он забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. Команда со Смоловым дошла до 4-го раунда Пути регионов, где вылетела от саратовского «Сокола» (0:2).

В первом полуфинале элитного дивизиона «БроукБойз» проиграли ФК «10» (0:3).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
