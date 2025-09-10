На Смолова завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании». У пострадавшего перелом челюсти и стенки глазницы (RT)

  • Спортс
На Федора Смолова завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании».

На Федора Смолова завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании».

У пострадавшего в конфликте с бывшим форвардом «Краснодара» диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы, сообщает RT со ссылкой на источник.

Ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сообщалось, что в середине июня 2025 года знакомым Смолова стали присылать видео с просьбой передать его футболисту, угрожая опубликовать ролик в сети. Сначала неизвестные требовали 1 млн рублей, затем 3 млн. В итоге вымогатели увеличили сумму до 20 млн.

Смолов о видео драки в «Кофемании»: «Я отказался платить шантажистам. Выложили малую часть, чтобы была непонятна предыстория. Но меня это не оправдывает, распускать руки неправильно»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RT
