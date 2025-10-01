  • Спортс
  Жена Смолова о конфликте Федора на твиче: «Это просто чушь какая-то, раздули из этого. Там все так разговаривают, вот с этими «мамками»
9

Жена Смолова о конфликте Федора на твиче: «Это просто чушь какая-то, раздули из этого. Там все так разговаривают, вот с этими «мамками»

Карина Истомина высказалась о конфликте Федора Смолова во время игры в CS.

– У Феди недавно была ситуация на твиче. Он оскорбил маму стримера.

– Я, конечно, понимаю, что в современном обществе мы должны общаться друг с другом очень экологично. Но это компьютерные игры, куда мужчины приходят выплескивать стресс.

Было смешно, когда вышла эта новость, мужья моим подругам сказали, что это суперстранно и все так общаются. Я понимаю, что это не тот tone of voice, который должен быть.

– Федор с виду интеллигентный человек. От него не ждешь ни мата, ни чего подобного.

– Все так оскорбились. Во-первых, там все так разговаривают вот с этими «мамками»: от зумеров до взрослых людей. Такой стиль общения. Качественная ли эта коммуникация? Конечно, нужно всем людям, которые там общаются, разговаривать экологично. Но то, что сделал мой муж, это просто чушь какая-то, раздули из этого. Я с этим абсолютно не согласна.

– Ты не думаешь, что это была спланированные акция против Феди?

– Я не знаю. Могу сказать, что это такое стечение обстоятельств. Думаю, это просто случайность и совпадение, – сказала жена Федора Смолова.

Напомним, у Смолова случился скандал во время игры в CS – Федор грубо высказался о матери соперника.

Бывший нападающий «Краснодара» остался один против троих соперников при счете 6:12. В этот момент стример под ником D9d9volodya спросил в общем чате: «Ты где?» После проигранного раунда Смолов ответил: «В Саратове у твоей мамаши».

Позже футболист подарил цветы этой женщине и признал, что его высказывания были неуместными.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал FAMETIME TV  
