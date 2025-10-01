3

«Я как медиафутбольный Трамп – должен придумать сделку». Егоров о подписании Смолова

Дмитрий Егоров сравнил себя с Данальдом Трампом.

«Я не нанимаю его, он просто приходит. Я как медиафутбольный Дональд Трамп – должен придумать сделку. Показать козыри у меня, какие козыри получит он.Если я просто приду к Смолову и скажу: «Федь, я тебя нанимаю. Вот тебе 500 тысяч рублей, а ты играешь за «БроукБойз». Он скажет: «Зачем? Я за карьеру заработал миллиард».

Ты думаешь, что Федору Смолову может быть интересно? Понимаешь, обогнать Аршавина и Мостового в «Клубе 100». Приходишь, говоришь: «Федь, обгони Аршавина». Он сначала скажет: «Нет». Но через пару дней напишет: «Ты меня забайтил. Хотелось бы войти в пятерку лучших бомбардиров за всю историю». Поэтому он идет бесплатно играть за «БроукБойз».

Федор Смолов сыграл 3 матча за «БроукБойз» в FONBET Кубке России, в которых забил 2 гола. Вместе с командой он дошел до 4-го раунда Пути регионов. После вылета из турнира Федор попросил включить его в заявку «Броуков» на WINLINE Кубок Медиалиги.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Вне формата»
