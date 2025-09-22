Вилсаком о лишнем весе: «Я не очень много ем, но три литра кока-колы в день – это база. Скинуть 30 килограмм мне не очень сложно»

Вилсаком рассказал о любви к сладкой воде, весе и ЗОЖе.

«В Америке же вообще классика: если ты толстый – значит ты бедный. Чем толще, тем беднее. Если у тебя есть деньги, занимайся собой. Это тоже частая претензия ко мне: «У тебя есть деньги, почему ты не занимаешься собой?»

У меня был период, когда я набирал и худел. Вот я похудел до 66 килограмм, это вот эсочка, ходил довольный. Приходишь в магазин – все замечательно садится. Потом я долгое время держался 80 килограммов. 83 – это тот вес, с которым я залетал на ютуб.

У меня не так много вредных привычек, то есть я не пью, не курю, но я очень люблю, например, сладкую воду. Вообще стресс, сидячий образ жизни и сладкая вода – такой у меня странный коктейль. Я не очень много ем, не люблю булки, но выпить три литра кока-колы в день – это база.

Это сильно подорвало здоровье. А дальше я себе так вижу, что ты загоняешь обмен веществ и потом очень тяжело от всего этого избавиться.

Я начал об этом достаточно открыто говорить, потому что осознал, что на рубеже лет надо этим заняться. Я последние пару лет и жил с пониманием, что до 40 лет я живу в отрыве полном. А потом нужно браться за голову. ЗОЖ, честно говоря, звучит грустно, поэтому я стараюсь перестроить сознание так, чтобы это не было диетой. Скинуть 30 килограмм мне не очень сложно, у меня такой опыт был, а вот перестроить жизнь так, чтобы ты продолжил получать удовольствие от обычных базовых вещей, но при этом это еще было полезно – эта задача очень непростая», – рассказал блогер.

Валентин Петухов, он же Вилсаком, является одним из самых популярных блогеров России. В июне 2025-го он стал президентом медиафутбольного клуба «Эгриси». Командой ранее руководил Василий Уткин.

С момента смерти Уткина в марте 2024-го «Эгриси» оставался без президента. Вилса в феврале 2025-го стал партнером клуба, что позволило команде принять участие в шестом сезоне WINLINE Медиалиги.