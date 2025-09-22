  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Вилсаком о лишнем весе: «Я не очень много ем, но три литра кока-колы в день – это база. Скинуть 30 килограмм мне не очень сложно»
65

Вилсаком о лишнем весе: «Я не очень много ем, но три литра кока-колы в день – это база. Скинуть 30 килограмм мне не очень сложно»

Вилсаком рассказал о любви к сладкой воде, весе и ЗОЖе.

«В Америке же вообще классика: если ты толстый – значит ты бедный. Чем толще, тем беднее. Если у тебя есть деньги, занимайся собой. Это тоже частая претензия ко мне: «У тебя есть деньги, почему ты не занимаешься собой?»

У меня был период, когда я набирал и худел. Вот я похудел до 66 килограмм, это вот эсочка, ходил довольный. Приходишь в магазин – все замечательно садится. Потом я долгое время держался 80 килограммов. 83 – это тот вес, с которым я залетал на ютуб.

У меня не так много вредных привычек, то есть я не пью, не курю, но я очень люблю, например, сладкую воду. Вообще стресс, сидячий образ жизни и сладкая вода – такой у меня странный коктейль. Я не очень много ем, не люблю булки, но выпить три литра кока-колы в день – это база.

Это сильно подорвало здоровье. А дальше я себе так вижу, что ты загоняешь обмен веществ и потом очень тяжело от всего этого избавиться.

Я начал об этом достаточно открыто говорить, потому что осознал, что на рубеже лет надо этим заняться. Я последние пару лет и жил с пониманием, что до 40 лет я живу в отрыве полном. А потом нужно браться за голову. ЗОЖ, честно говоря, звучит грустно, поэтому я стараюсь перестроить сознание так, чтобы это не было диетой. Скинуть 30 килограмм мне не очень сложно, у меня такой опыт был, а вот перестроить жизнь так, чтобы ты продолжил получать удовольствие от обычных базовых вещей, но при этом это еще было полезно – эта задача очень непростая», – рассказал блогер.

Валентин Петухов, он же Вилсаком, является одним из самых популярных блогеров России. В июне 2025-го он стал президентом медиафутбольного клуба «Эгриси». Командой ранее руководил Василий Уткин.

С момента смерти Уткина в марте 2024-го «Эгриси» оставался без президента. Вилса в феврале 2025-го стал партнером клуба, что позволило команде принять участие в шестом сезоне WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец
logo«Wylsacom» Валентин Петухов
Диеты
logoWinline Медиалига
logoЭгриси
logoЗдоровье
Питание
Спортивное питание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я не буду отмазываться – либо на следующую, либо на ответную игру обязательно выхожу в воротах». Вилсаком сыграет за «Эгриси» в воротах
6 сентября, 11:49
Вилсаком: «Если пройдем в следующий тур, выйду вратарем! Сниму перчатки с крючка!»
6 сентября, 09:09
Все о пользе и вреде кваса для здоровья. Вкусные рецепты с квасом
11 августа, 10:14Здоровье
Вилсаком: «Когда не стало Уткина, ребята из «Эгриси» предложили вовлечься в проект. Изначально я не хотел ездить на матчи, но потом прочухал – и стало кайфово»
9 августа, 09:50
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Главные новости
«Амкал» против «Матч ТВ», 2Drots сыграет с «СиндЕкатом». Расписание 5-го тура Кубка Лиги
5 минут назад
Финал Кубка Медиалиги пройдет в Китае
122 минуты назад
Российский медиафутболист Прокоп приглашен в Кингс Лигу Пике
11сегодня, 15:14
Азамат о словах Маврина про «Банку»: «Вася – огромного отсутствия таланта человек»
сегодня, 12:34
Азамат Мусагалиев: «Галицкий сказал, что ждет нас в следующем году. Матчи «Краснодара» и ФК «10» – уже добрая традиция»
5сегодня, 11:52
Юрист Писарского: «Сотрудники департамента защиты игры сообщили мне, что на них идет давление от РФС и «Сочи»
6сегодня, 10:17
«Хотел бы, чтобы таких ублюдков в лиге было меньше». Долгушин сообщил, что тренер СКА оскорбил его маму
2сегодня, 09:34
2Drots победили Lit Energy в Минске в элитном дивизионе, «Титан», «Матч ТВ», «Альтерон» и СКА прошли в дивизионе претендентов Кубка Лиги
вчера, 21:05
СКА выбил Fight Nights и в следующем раунде Кубка Лиги сыграет с «Банкой»
вчера, 20:28
«Титан» выбил «Эгриси» из Кубка Лиги и встретится с Lit Energy в следующем раунде
1вчера, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
сегодня, 13:05
«Трезеге, Матерацци, Нани. Из них только Куарежма поможет нам на поле». Подберезкин о приглашении португальца в «СиндЕкат»
119 сентября, 18:07
«Потолок – 250 тысяч. Прокопу предлагали 500». Подберезкин о зарплатах в медиафутбольном «СиндЕкате»
219 сентября, 12:36
2Drots планирует подписать Деспотовича. Экс-форвард «Оренбурга» сейчас свободный агент
119 сентября, 11:06
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38