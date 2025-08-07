  • Спортс
  Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
13

Валентин Петухов рассказал, как стал увлекаться футболом.

«Я не футбольный мастер. Только электронный и виртуальный. До 20 лет я вообще не увлекался футболом. Не смотрел, мне вообще не было интересно. Все в школе болели за Францию и Зидана, смотрели чемпионат мира, а мне это вообще ничего не говорило. Я смотрел теннис, хоккей и чуть-чуть баскетбол – любил Пита Сампраса.

А потом я увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится». И так появилась любовь к «Барселоне». И я понял, в чем прикол. Оказалось, что если следишь фрагментарно, редко смотришь, то не понимаешь прикол. А когда смотришь постоянно, весь сезон, то получаешь в разы больше удовольствия.

Сейчас много смотрю матчи «Барселоны». Раньше при Хави и Кумане было грустно, но с Фликом стало веселее. Что ни игра, то какой-то прикол. Не пропускаю даже проходные матчи в Ла Лиге, жду начало сезона.

За российским футболом слежу сильно меньше. Чемпионский матч «Краснодара» смотрел, «Спартак» – «Зенит» посмотрю, но проходные матчи – нет. И еще смотрю медиафутбол: все основные матчи, хайлайты. Мне прямо интересно!

Я вообще всегда был где-то рядом с футболом. Например, в Питере познакомился с Халком. Он был в кепке, на приколе и в питерском вайбе», – рассказал президент «Эгриси», блогер корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

Напомним, Вилсаком был запасным вратарем «Амкала» в матче Фонбет Кубка России против «Кванта» (3:1).

«Можно без таких падений? Я же умру!» Как Вилсаком, стримеры и артисты победили в Кубке России

«Амкал» прошел «Квант» в Кубке России – с блогерами и артистами! Вилсаком тоже мог выйти – в кепочке как у Яшина

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
