«Я не буду отмазываться – либо на следующую, либо на ответную игру обязательно выхожу в воротах». Вилсаком сыграет за «Эгриси» в воротах

Вилсаком сыграет в воротах «Эгриси» во 2-м раунде WINLINE Кубка Медиалиги-2025.

– Вы написали, что если «Эгриси» победит, выйдете в воротах.

– Я знал, что мы победим. Мы могли сыграть вничью – тогда я бы сделал ход конем, как любят букмекеры: проход случился, а победы нет. Но я не буду отмазываться – либо на следующую, либо на ответную игру обязательно выйду в воротах.

В Кубке России, к сожалению для меня, замены закончились. В Кубке Лиги обстановка более вольная, в рамку встану. В каком объеме – посмотрим.

– Как вам Unwanted Boys?

– Очень классно. Единственное – слишком самоуверенно себя повели. Уже как будто были в следующей стадии. Может быть, так и надо, но на поле они ничего показать не смогли. Им успехов: я надеюсь, они будут залетать в МФЛ и покажут классный футбол, – рассказал президент «Эгриси» в интервью корреспонденту «Спортса» Екатерине Бурделовой.

«Эгриси » дважды обыграл Unwanted Boys в 1-м раунде Кубка Медиалиги-2025 и вышел в следующий раунд турнира, где сыграет с победителем пары Ars – «Титан».

Ранее Вилсаком сидел в запасе «Амкала » в качестве вратаря в матче Фонбет Кубка России против «Кванта».