Вилсаком: «Если пройдем в следующий тур, выйду вратарем! Сниму перчатки с крючка!»
Президент «Эгриси» Вилсаком пообещал сыграть в WINLINE Кубке Медиалиги.
«Если пройдем в следующий тур, выйду вратарем! Сниму перчатки с крючка!» – заявил Вилсаком.
«Эгриси» играет в Кубке Медиалиги с Unwanted Boys. В первом матче команда Вилсы победила (2:1).
Ранее Вилсаком сидел в запасе «Амкала» в качестве вратаря в матче Фонбет Кубке России против «Кванта».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Вилсакома
