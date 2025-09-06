Вилсаком: «Если пройдем в следующий тур, выйду вратарем! Сниму перчатки с крючка!»

Президент «Эгриси» Вилсаком пообещал сыграть в WINLINE Кубке Медиалиги.

«Если пройдем в следующий тур, выйду вратарем! Сниму перчатки с крючка!» – заявил Вилсаком.

«Эгриси » играет в Кубке Медиалиги с Unwanted Boys. В первом матче команда Вилсы победила (2:1).

Ранее Вилсаком сидел в запасе «Амкала » в качестве вратаря в матче Фонбет Кубке России против «Кванта».