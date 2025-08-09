Вилсаком: «Когда не стало Уткина, ребята из «Эгриси» предложили вовлечься в проект. Изначально я не хотел ездить на матчи, но потом прочухал – и стало кайфово»

Вилсаком рассказал, почему решил втянуться в медиафутбол.

– Мы приятельствовали с Василием Уткиным, и он часто рассказывал про «Эгриси» и познакомил с ребятами, которые занимаются командой. Когда Васи не стало, эти ребята написали мне и предложили вовлечься в проект как медиалицо. Я даже не хотел на матчи ездить изначально.

А потом решил все-таки посмотреть, как это выглядит. Приехал пару раз, мы начали выигрывать. Я все прочухал – и стало действительно кайфово. Сейчас медиафутбол в сложной ситуации: смех и прикол уходит, профессионализма становится больше, но надо удержать все то, за счет чего медиафутбол стал интересным в начале.

Чтобы не сойти с ума на ютубе, мне постоянно надо придумывать что-то новое. Я обожаю то, что делаю. Но все равно есть рутина, много рабочих процессов, а футбол дает необычный новый опыт, дает другие эмоции.

Сначала были гаджеты, потом машины. Вот и медийный футбол для меня – возможность оставаться в медийном пространстве и при этом делать что-то делать.

– Чтобы не соскуфиться и не заскучать?

– Хоть я и выгляжу как эталонный скуф! Но да, новые нейронные связи в голове и активности! – сказал блогер и президент «Эгриси » корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

«Можно без таких падений? Я же умру!» Как Вилсаком, стримеры и артисты победили в Кубке России