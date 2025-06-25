Кузнецов присутствует на тренировке «БроукБойз». Специалист согласился помочь команде после отстранения главного тренера
Бывший тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов появился на тренировке «Броуков».
«БроукБойз» пригласили Кузнецова на пост главного тренера вместо Виталия Дьякова, который был отстранен с должности после конфликта с президентом Winline Медиалиги Николаем Осиповым.
59-летний специалист принял предложение «Броуков» помочь команде.
Ранее Дмитрий Кузнецов покинул 2Drots.
Напомним, «БроукБойз» второй сезон подряд убирают тренера перед ответным полуфиналом Медиалиги. В прошлом сезоне команда уволила Игоря Звездина, которого заменил Дьяков, после чего команда выиграла пятый сезон Медиалиги.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Броуков»
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