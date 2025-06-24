Кузнецов о возможном назначении главным тренером «Броуков»: «Я согласился»
Дмитрий Кузнецов принял предложение Райзена возглавить «БроукБойз».
«Мне действительно позвонил Артем и попросил помочь.
Я согласился. Ждите новостей», – написал бывший главный тренер 2Drots.
Сегодня стало известно, что Виталий Дьяков отстранен с поста главного тренера «БроукБойз» перед ответной игрой против «СиндЕката». В первой игре «Броуки» уступили команде из Екатеринбурга в серии буллиталити (2:2, 3:4 Б).
В начале июня Дмитрий Кузнецов покинул пост главного тренера 2Drots.
Сегодня президент «Броуков» написал, что Дмитрий Кузнецов может возглавить клуб.
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Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кузнецова
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