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Кузнецов о том, что заменит Карпина в его дебютном матче за «Динамо» с 2Drots: «Валерий Георгиевич разрешил»

Дмитрий Кузнецов рассказал, как согласился быть тренером «Динамо» на один матч.

«Это просто такая акция. Играет медийная команда. Со мной связывалось «Динамо». Предварительно сказал, что готов участвовать только с разрешения Валерия Георгиевича.

Да, мы в хороших отношениях, вместе играли на чемпионате мира. Он и в ЦСКА был с нами на сборах. Отношения отличные. Поэтому не мог не спросить, разрешит ли он мне находиться. Он разрешил!

Это все сделано для болельщиков. Будут еще акции. Думаю, там 3-5 минут. Но находиться на лавке «Динамо» для меня – честь.

Все пишут: армеец, но какая разница, если это делается для популяризации футбола, привлечения болельщиков. Это же все несерьезно. Вы сами все понимаете. Думаю, это хорошая история. Будет интересно», – сказал бывший главный тренер 2Drots.

Напомним, 2Drots уволили Кузнецова в начале июня. Экс-капитан ЦСКА тренировал команду с 2021-го.

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Кузнецов
logoВалерий Карпин
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
logo2Drots
logoДинамо Москва
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