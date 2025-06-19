Прокоп спародировал слова Карпина про Медиалигу: «Завтра мои соседи захотят сыграть с 2D и «Амкалом». Это реально ненормально»

Бывший игрок «Амкала» Прокоп ответил главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину.

Недавно Валерий Карпин заявил , что это ненормально, если его «соседи скажут, что хотят сыграть со сборной России, что у них тоже лига».

«Подумал насчет матчей грандов, против РПЛ , не понимаю особо, вот завтра соберутся мои друзья‑соседи и скажут: «Мы тоже хотим сыграть с 2Drots и «Амкалом». И что? Это реально ненормально.

Я замечательно отношусь к «Динамо » и ЦСКА . Такой формат есть – отлично. Но причем здесь команды Медиалиги ?» – написал экс-нападающий «Амкала ».

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.

«Амкал» встретится с ЦСКА 27 июня на «ВТБ Арене».