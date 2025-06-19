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Прокоп спародировал слова Карпина про Медиалигу: «Завтра мои соседи захотят сыграть с 2D и «Амкалом». Это реально ненормально»

Бывший игрок «Амкала» Прокоп ответил главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину.

Недавно Валерий Карпин заявил, что это ненормально, если его «соседи скажут, что хотят сыграть со сборной России, что у них тоже лига».

«Подумал насчет матчей грандов, против РПЛ, не понимаю особо, вот завтра соберутся мои друзья‑соседи и скажут: «Мы тоже хотим сыграть с 2Drots и «Амкалом». И что? Это реально ненормально.

Я замечательно отношусь к «Динамо» и ЦСКА. Такой формат есть – отлично. Но причем здесь команды Медиалиги?» – написал экс-нападающий «Амкала».

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.

«Амкал» встретится с ЦСКА 27 июня на «ВТБ Арене».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Прокопа
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoАмкал
logoДинамо Москва
logoПрокоп
logoWinline Медиалига
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