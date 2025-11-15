0

Спортдир 2Drots Ильдар о критике: «Со времен прошлого тренерского штаба пошло, что я «самый ######»

Ильдар Зарипов: со времен прошлого тренерского штаба пошло, что я «самый ######».

Спортивный директор 2Drots Ильдар Зарипов рассказал, как он относится к критике в свой адрес.

«Если критика есть – это уже хорошо. Значит, ты что-то делаешь. Если бы обо мне ничего не говорили, а мы бы вылетали из группы, наверное, было бы хуже. Пусть говорят. Не сказать, что я схожу с ума, читая комменты, но все равно мне не особо приятно. 

Не понимаю, почему со времен прошлого тренерского штаба пошло, что я «самый ###### [плохой]». И это не меняется. Если выиграем – скажут, что ###### [ужас], все сделали тренер и президенты, а я все равно ##### [шлак] привел, а ребята просто вышли из ситуации. 

Я много с Хачатуряном общаюсь, и он мне всегда говорит, что никому бы не посоветовал должность спортивного директора 2Drots», – сказал спортдир 2Drots.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Эрика
