Игорь Лещук: «Для «Амкала» в приоритете МФЛ, а не матч с ЦСКА? Это уже звучит глупо»
Севастиан Терлецкий: «Это момент самоопределения, что для клубов МФЛ важнее матчи внутри лиги, чем игра с ЦСКА»
Максим Швагирев: «У нас приоритет – МФЛ, плей-офф, ответный матч»
Лещук: «Это уже звучит глупо. Для пацанов это должно быть событием. Ты всю жизнь играл в футбол, не дошел до профессионального уровня. Кто-то доходил: Катрич, Терехов. Но, все равно, часть футболистов не играли на таких стадионах и при таком количестве зрителей».
Швагирев: «Сейчас лига настолько выросла, что в каждой команде половина ребят имеют опыт больших стадионов и игр против топ-команд РПЛ».
Лещук: «Сейчас пришли Дьяков, Соснин, у них опыт есть. Но для молодых это что-то особенное. Условно, я бы с удовольствием сыграл с «Реалом» или «Барсой».
Швагирев: «С «Реалом» или с «Барсой» мы бы тоже с кайфом сыграли».
Федор Маслов: «Показательно, кто как готовился к матчу. 2Drots даже себя освободили от второго турнира, чтобы полноценно подготовиться к игре с «Динамо». Мы решили совместить».
Швагирев: «Как сказал Вася [Маврин], мы сейчас спокойненько обыграем ЦСКА и выйдем с сигаретой еще обыграем «Десятку». У нас такие планы».
Напомним, 26 и 27 июня в рамках Media x Pro Cup «Динамо» сыграет с 2Drots, а ЦСКА – с «Амкалом».