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Игорь Лещук: «Для «Амкала» в приоритете МФЛ, а не матч с ЦСКА? Это уже звучит глупо»

Игорь Лещук высказался о матчах клубов РПЛ и Winline Медиалиги.

Севастиан Терлецкий: «Это момент самоопределения, что для клубов МФЛ важнее матчи внутри лиги, чем игра с ЦСКА»

Максим Швагирев: «У нас приоритет – МФЛ, плей-офф, ответный матч»

Лещук: «Это уже звучит глупо. Для пацанов это должно быть событием. Ты всю жизнь играл в футбол, не дошел до профессионального уровня. Кто-то доходил: Катрич, Терехов. Но, все равно, часть футболистов не играли на таких стадионах и при таком количестве зрителей».

Швагирев: «Сейчас лига настолько выросла, что в каждой команде половина ребят имеют опыт больших стадионов и игр против топ-команд РПЛ».

Лещук: «Сейчас пришли Дьяков, Соснин, у них опыт есть. Но для молодых это что-то особенное. Условно, я бы с удовольствием сыграл с «Реалом» или «Барсой».

Швагирев: «С «Реалом» или с «Барсой» мы бы тоже с кайфом сыграли».

Федор Маслов: «Показательно, кто как готовился к матчу. 2Drots даже себя освободили от второго турнира, чтобы полноценно подготовиться к игре с «Динамо». Мы решили совместить».

Швагирев: «Как сказал Вася [Маврин], мы сейчас спокойненько обыграем ЦСКА и выйдем с сигаретой еще обыграем «Десятку». У нас такие планы».

Напомним, 26 и 27 июня в рамках Media x Pro Cup «Динамо» сыграет с 2Drots, а ЦСКА – с «Амкалом».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Это медиафутбол, бро»
logoЦСКА
logo2Drots
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoИгорь Лещук
logo«Федос» Федор Маслов
logoМаксим Швагирев
logoАмкал
Севастиан «Крысева» Терлецкий
logoWinline Медиалига
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