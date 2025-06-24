Игорь Лещук: «Двоих игроков «Динамо» убрали после поражения от «Амкала». Сказали: «Идите отсюда»
Игорь Лещук рассказал об итогах матча «Динамо» – «Амкал».
«Динамо» проиграло «Амкалу» (2:3) в товарищеском матче в ноябре прошлого года.
– Будут рубиться [игроки «Динамо»] при Карпине?
– Думаю, что сто процентов. У нас некоторых игроков убрали из команды после поражения от «Амкала».
Двоим молодым на следующий день сказали: «Идите отсюда» (смеется).
– Ты из-за этого отказываешься играть с медийными командами?
– Я не отказывался. Я бы сыграл, у меня матчей нет. Я бы мог хоть с вами выйти.
– А кто будет вратарем «Динамо»?
– Курбан Расулов из «Динамо-2». Вроде всю игру.
– То есть ты опять не сыграешь?
– Очень жаль, – сказал вратарь «Динамо».
«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Это медиафутбол, бро»
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