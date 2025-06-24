Игорь Лещук: «Двоих игроков «Динамо» убрали после поражения от «Амкала». Сказали: «Идите отсюда»

Игорь Лещук рассказал об итогах матча «Динамо» – «Амкал».

«Динамо» проиграло «Амкалу» (2:3) в товарищеском матче в ноябре прошлого года.

– Будут рубиться [игроки «Динамо»] при Карпине?

– Думаю, что сто процентов. У нас некоторых игроков убрали из команды после поражения от «Амкала».

Двоим молодым на следующий день сказали: «Идите отсюда» (смеется).

– Ты из-за этого отказываешься играть с медийными командами?

– Я не отказывался. Я бы сыграл, у меня матчей нет. Я бы мог хоть с вами выйти.

– А кто будет вратарем «Динамо»?

– Курбан Расулов из «Динамо-2». Вроде всю игру.

– То есть ты опять не сыграешь?

– Очень жаль, – сказал вратарь «Динамо».

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.