Зоран Тошич: «Я бы еще играл в ЦСКА, если бы с телом было все хорошо. Я бы рвал жопу и работал на 300 процентов»

Зоран Тошич: Если бы у меня с телом было все хорошо, я бы еще играл в ЦСКА.

Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич , выступающий сейчас за СКА, объяснил, почему уже не может играть на самом высоком уровне.

– Если честно, я вообще не отличаю поражения в товарищеской игре от матчей в Лиге чемпионов. Я ненавижу проигрывать. К сожалению, я сейчас не в таком состоянии, чтобы с завтрашнего дня засучить рукава и начать еще сильнее работать, чтобы в следующий раз выиграть у соперника. Мне 38 лет. Но раньше, когда проигрывал, я не мог дождаться следующей тренировки, следующей игры, чтобы показать, что это был только один случай, когда неудачно выступил.

Если бы мне сейчас было 28-29 лет, я бы сегодня рвал жопу и работал на 300 процентов, чтобы на следующих выходных выйти и сделать хет-трик. И сейчас я тоже хочу этого. Но тело не может. Сегодня я не могу выйти и сказать: «Дайте мне мяч. Я сейчас выйду, всех обыграю».

Если бы у меня с телом было все хорошо, я бы еще играл в ЦСКА . Я бы не играл в Медиалиге . У меня мозг работает намного лучше, чем 10 лет назад, но тело не может выдержать нагрузку. Видите сами: в сегодняшнем мире очень мало футболистов возрастных. Можем на пальцах двух рук их посчитать. Кто в этом возрасте играет? Сейчас вот Роналду, Месси, Модрич, Серхио Рамос. Альба и Бускетс закончили.

– Тебя задевает, что в рамках Медиалиги тебя выпускают на замену?

– Нет. Если я не сделаю чего-то за половину тайма, я и за всю игру не сделаю то, что надо. Так что для класса много времени не нужно, – сказал Тошич.