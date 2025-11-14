0

Базелюк, Златан или Гооге? Голосуй за нападающего года в медиафутболе

Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на приз лучшему нападающему года.

Стартовало голосование в номинации Лучший нападающий года на премии WINLINE Media Football Awards.

На приз претендуют: Шера и Максим Данилин (оба – «Десятка»), Златан и Чиж (оба – «СиндЕкат»), Тони Гооге («Рома»/«Титан»), Константин Базелюк (Rocket Team/Lit Energy).

Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
