Базелюк, Златан или Гооге? Голосуй за нападающего года в медиафутболе
Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на приз лучшему нападающему года.
Стартовало голосование в номинации Лучший нападающий года на премии WINLINE Media Football Awards.
На приз претендуют: Шера и Максим Данилин (оба – «Десятка»), Златан и Чиж (оба – «СиндЕкат»), Тони Гооге («Рома»/«Титан»), Константин Базелюк (Rocket Team/Lit Energy).
Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости