Оле, Гудай или Герас? Голосуй за защитника года в медиафутболе

Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на приз лучшему защитнику года.

Стартовало голосование в номинации Лучший защитник года на премии WINLINE Media Football Awards.

На приз претендуют: Герас («СиндЕкат»), Имай и Оле (оба – «Амкал»), Гудай и Никита Чичерин (оба – ФК «10»), Федор Кудряшов (Rocket Team/2Drots), Иван Спичка (Lit Energy), Заур Кокаев (Lotus Music), Евгений Макеев («БроукБойз»).

Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
