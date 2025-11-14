Ряба, Кленкин, Ланда или кто-то другой? Голосуй за лучшего игрока года в медиафутболе
Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на приз лучшему игроку года.
Стартовало голосование в номинации Лучший игрок года на премии WINLINE Media Football Awards.
На приз претендуют: Василий Маврин, Ряба и Оле (все – «Амкал»), Шера, Данил Кленкин и Скоропуп (все – ФК «10»), Герас и Чиж (оба – «СиндЕкат»), Дмитрий Ландаков (2Drots), Павел Яковлев («БроукБойз»), Прокоп («Банка»/«Амкал»), Ренат Гайнуллин (Lit Energy).
Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости