2

Ряба, Кленкин, Ланда или кто-то другой? Голосуй за лучшего игрока года в медиафутболе

Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на приз лучшему игроку года.

Стартовало голосование в номинации Лучший игрок года на премии WINLINE Media Football Awards.

На приз претендуют: Василий Маврин, Ряба и Оле (все – «Амкал»), Шера, Данил Кленкин и Скоропуп (все – ФК «10»), Герас и Чиж (оба – «СиндЕкат»), Дмитрий Ландаков (2Drots), Павел ЯковлевБроукБойз»), ПрокопБанка»/«Амкал»), Ренат Гайнуллин (Lit Energy).

Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации Лучший игрок года

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoВасилий Маврин
Winline Media Football Awards
logoДанил Кленкин
logoСиндЕкат
logoПрокоп
logoБроукБойз
logoПавел Яковлев
logoАмкал
logoLit Energy
logoАльфа-Банка
logoWinline Медиалига
logo«Шера» Андрей Шерешков
logoФК 10
logoWinline Кубок Медиалиги
logo«Чиж» Иван Чижов
logo«Герас» Алексей Герасимов
logo«Скоропуп» Илья Скоропупов
logo«Оле» Владимир Оленченко
logoРенат Гайнуллин
logoДмитрий Ландаков
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Кузнецов: «Кисляк и Глебов прибавляют сейчас. Им не нужно переезжать, так как есть отрицательный пример Захаряна»
вчера, 19:05
Google из-за «сексуального контента» наложил ограничения на последний выпуск «Стола»
вчера, 18:01
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА нужен новый хороший форвард, который будет умным и забивным»
вчера, 17:09
Егоров о своих подписчиках: «У меня они в основном малолетние. Когда молодые пишут хрень – их лучше банить»
вчера, 16:38
Тошич о жизни в Москве: «В очереди за кофе человек спрашивает: «Ты легенда! Можно я за тебя оплачу?»
вчера, 14:58
Зоран Тошич: «Я бы еще играл в ЦСКА, если бы с телом было все хорошо. Я бы рвал жопу и работал на 300 процентов»
вчера, 12:38
Базелюк, Златан или Гооге? Голосуй за нападающего года в медиафутболе
вчера, 12:17
Маврин, Скоропуп или Подберезкин? Голосуй за полузащитника года в медиафутболе
вчера, 11:15
Оле, Гудай или Герас? Голосуй за защитника года в медиафутболе
вчера, 10:30
Экс-форвард ФК «10» Мусагалиева Фратя дебютировал за сборную Молдовы в матче с Италией
вчера, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44