Андрей Сметанин: «Лабубу – это какой-то игрок 2Drots. Молодое поколение выбирает сомнительных кумиров»

Андрей Сметанин назвал игроков 2Drots игрушками лабубу.

«Карпин готов сыграть с 2Drots? Это его дело. Хочет – пусть играет. Мое мнение о Медиалиге все равно не поменяется. Однажды я сравнил «Амкал» с квадроберами. Недавно был у товарища в гостях, и его маленький сынишка показал мне каких-то игрушечных уродцев, которые популярны среди детей. Я не запомнил названия, но он мне даже записал: лабубу, тралалело тралала, бомбардиро...

Короче, это странные, непонятные персонажи, чудики, которые не понятно зачем нужны, но от них почему-то балдеют все дети. Что тут сказать, молодое поколение выбирает себе сомнительных кумиров. В общем, так и напишите: возможно, лабубу – это какой-то игрок 2Drots», – сказал бывший футболист «Динамо».

26 июня «Динамо » сыграет против 2Drots в рамках Media x Pro Cup. 27 июня в этом же турнире сыграют ЦСКА – «Амкал».