5

Андрей Сметанин: «Лабубу – это какой-то игрок 2Drots. Молодое поколение выбирает сомнительных кумиров»

Андрей Сметанин назвал игроков 2Drots игрушками лабубу.

«Карпин готов сыграть с 2Drots? Это его дело. Хочет – пусть играет. Мое мнение о Медиалиге все равно не поменяется. Однажды я сравнил «Амкал» с квадроберами. Недавно был у товарища в гостях, и его маленький сынишка показал мне каких-то игрушечных уродцев, которые популярны среди детей. Я не запомнил названия, но он мне даже записал: лабубу, тралалело тралала, бомбардиро...

Короче, это странные, непонятные персонажи, чудики, которые не понятно зачем нужны, но от них почему-то балдеют все дети. Что тут сказать, молодое поколение выбирает себе сомнительных кумиров. В общем, так и напишите: возможно, лабубу – это какой-то игрок 2Drots», – сказал бывший футболист «Динамо».

26 июня «Динамо» сыграет против 2Drots в рамках Media x Pro Cup. 27 июня в этом же турнире сыграют ЦСКА – «Амкал».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «РБ Спорт»
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАндрей Сметанин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Прокоп спародировал слова Карпина про Медиалигу: «Завтра мои соседи захотят сыграть с 2D и «Амкалом». Это реально ненормально»
2сегодня, 16:00
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
8сегодня, 12:33
Карпин о матче «Динамо» – 2Drots: «К Медиалиге отношусь хорошо. Сборные должны играть со сборными, клубы – с кем угодно»
2517 июня, 12:35
Лунев о матче «Динамо» против 2Drots: «Заболею. Надеюсь, будет выходной, не хотел бы в этом участвовать»
2912 июня, 15:27
Главные новости
«Лукойл Арена» примет ответные матчи 1/2 финала Winline Медиалиги
сегодня, 16:51
Прокоп спародировал слова Карпина про Медиалигу: «Завтра мои соседи захотят сыграть с 2D и «Амкалом». Это реально ненормально»
2сегодня, 16:00
Долгушин тренируется с 2Drots. Ранее он работал с новым главным тренером «самураев» Смирновым в Fight Nights
сегодня, 14:38
Прокоп сыграет за «Амкал» против ЦСКА
9сегодня, 12:05
Швед о Media Basket: «Профессионалы круто относятся к этому. К ним на последние матчи пришло столько же людей, как и на финалы Единой лиги ВТБ»
1сегодня, 11:05
«Амкал» фаворит в матче с «Десяткой». В процентом соотношении – 90 на 10». Маврин о шансах в полуфинале
сегодня, 09:31
Пича, Степански, Шурыга и Сабуа присутствуют на тренировке «Амкала». У игроков были травмы
вчера, 19:02
Игнатенко и Соломатин покинули Lit Energy
вчера, 17:36
Рахимов покинул «Сморгонь». Экс-игрок «Броуков» провел в клубе Высшей лиги Беларуси 3 месяца
вчера, 15:26
«Алан еще не Билан, но может создать хит». Bahh Tee о творчестве Гатагова
вчера, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»
8сегодня, 12:33
«Пивнушку рядом поставьте – буду счастлив». Экс-капитан «Урала» Подберезкин о выборе мест для путешествий
5вчера, 11:13
«Сказал одно матерное слово, а он услышал. Потом извинился, но такие истории не забываются». Подберезкин о конфликте с Шалимовым
4вчера, 08:46
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
1214 июня, 17:19
Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
14 июня, 13:48
Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»
12 июня, 19:00
«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»
30 мая, 19:20
«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy
925 мая, 20:00
Слуцкий против обратных замен травмированных в МФЛ: «Маврин покидал поле в слезах – я вспомнил Неймара, который выбыл на год. А через 10 минут Вася вернулся – я просто #####»
125 мая, 15:35
«В какой-то момент поехала крыша». Прокоп о периоде в «Ботеве»
413 мая, 12:37