Маврин, Скоропуп или Подберезкин? Голосуй за полузащитника года в медиафутболе
Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на приз лучшему полузащитнику года.
Стартовало голосование в номинации Лучший полузащитник года на премии WINLINE Media Football Awards.
На приз претендуют: Василий Маврин и Ряба (оба – «Амкал»), Данил Кленкин, Скоропуп (оба – ФК «10»), Павел Яковлев («БроукБойз»), Вячеслав Подберезкин («СиндЕкат»), Прокоп («Банка»/«Амкал»), Олег Плиев (Lotus Music), Ренат Гайнуллин (Lit Energy).
Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
