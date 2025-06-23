«Шатов написал, что это ######. Другие пишут: «Мы не хотим это смотреть, у нас дети». Подберезкин в шоке от скандала в матче с «Броуками»

Вячеслав Подберезкин прокомментировал конфликт между «Броуками» и Осиповым.

«Вчера и сегодня мне звонят ребята из Премьер-лиги – и те, кто на руководящих должностях, и футболисты, и известные достаточно люди. И с Олегом Шатовым вчера общался, и с нашим главным тренером. Мне очень тяжело показать обратное того [скандала], что они увидели.

Шатов написал, что это ######. Еще ребята написали, что не будут это смотреть и не хотят в этом участвовать, потому что у них дети, которые все это смотрят.

Наш главный тренер, я уверен, позиционирует себя с доброй стороны. Он пришел сюда добиваться результатов и вообще в целом кайфует от атмосферы.

Он хочет продолжить свою профессиональную деятельность, уйти в проффутбол. И после таких случаев я смотрю на его глаза, и они не то что испуганные, но в них есть неуверенность в том, правильный ли он сделал выбор, придя сюда.

Хотя до этого матча, я думаю, что «СиндЕкат» пошел ему на пользу. Однако этот матч, к сожалению, отталкивает таких людей, которые, мне кажется, будут украшать лигу», – сказал хавбек «СиндЕката ».

Напомним, между главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым и президентом Медиалиги Николаем Осиповым случился конфликт в концовке первого тайма первого полуфинального матча МФЛ между «Броуками» и «СиндЕкатом».

Президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров получил красную карточку за оскорбление судей. По правилам Медиалиги, вместе с ним с бровки должен был уйти и главный тренер Дьяков.

Покидая бровку, Дьяков поругался с президентом МФЛ Осиповым. После этого эпизода Николай Осипов сказал , что Виталия Дьякова больше не будет в Медиалиге.

Через несколько часов после матча Дьяков записал видео, в котором извинился перед Осиповым и сотрудниками Медиалиги.

Позже президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что обсудит с партнерами снятие «Броуков» с сезона Медиалиги перед ответным полуфиналом.

Сегодня навсегда от участия в турнирах МФЛ был отстранен защитник «Броуков» Сергей Киряков, критиковавший Осипова.

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