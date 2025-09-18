  • Спортс
3

Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»

Вячеслав Подберезкин высказался о мате в Медиалиге.

– Вы комфортно чувствуете себя в Медиалиге, даже позволяете себе пошлые шутки и мат. Но среди аудитории медиафутбола много детей. Вас не смущает это?

– На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала. Нехорошо, что на своих площадках я использую мат. Но я такой. Без мата я буду неестественным, а мы же за тру-историю.

Я очень часто ругаюсь, мне постоянно делают замечания. Но, к сожалению, только так я чувствую себя гармоничным.

– Как относитесь к трештоку?

– Это нормально, почему нет? Если это обсуждают и цитируют, значит аудитории нравится. Главное понимать, что это все for fun. Мне не хочется никого оскорбить. Есть грань, ее нельзя переходить.

Можно использовать грубые слова, но важна интонация. Если говоришь жестко и не в шутку, это не круто. Но если в рамках шоу и без оскорблений – окей, – сказал фронтмен «СиндЕката».

«Звали Витю АК, но ему не интересно». Звезды «Урала» делают амбициозный медиаклуб в Екатеринбурге

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoВячеслав Подберезкин
logoWinline Медиалига
logoСиндЕкат
