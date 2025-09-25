Экс-игрок «Локо» Беляев провал ахиллово сухожилие. Защитник СКА Ростов пропустит остаток Кубка Лиги

У Максима Беляева выявлен разрыв ахиллова сухожилия.

Об этом сообщают соцсети ростовского СКА, за который выступает 33-летний защитник.

Максим получил травму в матче дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги против Fight Nights (2:0).

За футболист он выступает с июля. В Кубке Лиги он провел за клуб Басты 4 матча – все в старте.

Беляев – воспитанник «Локомотива». У него один матч за сборную России.