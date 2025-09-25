Дмитрий Егоров: «Амкал» сыграл уважаемо. «Енисей» – идеальный соперник для медиакоманд»

Дмитрий Егоров похвалил «Енисей» после матча с «Амкалом».

«Енисей» – идеальный соперник для медиакоманд. Держат мяч, пытаются контролировать, позволяют играть оппоненту, не лупят, не новые герои ВГИКА (паблика о мемах – Спортс’‘).

Шансы с такими всегда есть. Как пустить 5, так и победить, если фартанет. У «Броуков» на Кубке ФНЛ фарта было чуть больше, чем «Амкала» сегодня. Однако и у «Амкала» он был. «Амкал» сыграл уважаемо», – написал президент «БроукБойз».

«Амкал» вылетел из Кубка России, проиграв «Енисею» (1:2). 4-й раунд Пути регионов Кубка России остается рекордной стадией для медиакоманд.