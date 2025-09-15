  • Спортс
  • «КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце

Шера поделился впечатлениями об игре Нани в WINLINE Медиалиге.

38-летний португалец сыграл за «Альфа-Банку» в Кубке Лиги против «Амкала» (1:3) и отметился забитым мячом с пенальти.

«Круто, что такие футболисты к нам приезжают. Первое, о чем я подумал: а кого теперь надо привезти, чтобы сказали «вау»?

Все уже были здесь. Разве что Клена еще раз пригласим.

Фантастика, здорово, Нани в порядке. КПД у него, конечно, страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал за такое», – сказал вингер ФК «10».

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал ФК «10»
