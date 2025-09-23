  • Спортс
  • Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала
Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала

Дмитрий Кузнецов высказался после вылета из FONBET Кубка России.

– Чего не хватило «Броукам», чтобы пройти дальше?

– Двух вещей: забитых голов и внимания на стандартных положениях соперника. Два стандарта – два гола.

Это наша беда. Нам ее надо тренировать. Это уже не первый раз.

– История с опозданием могла повлиять на «Броуков»?

– Все не так просто в футболе. Как ты начнешь подготовку к матчу, так она и пойдет. Опоздали, приехали за три минуты до игры. Половина команды поехала на автобусе, половина своим ходом. Это неправильно, и мы за это поплатились, – сказал главный тренер «БроукБойз».

«БроукБойз» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала. Игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами.

«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2). 

4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.

Саратов – место силы Смолова: рубился с хулиганами, открыл арт-объект и влюбился в футбол

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
