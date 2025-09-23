Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала
– Чего не хватило «Броукам», чтобы пройти дальше?
– Двух вещей: забитых голов и внимания на стандартных положениях соперника. Два стандарта – два гола.
Это наша беда. Нам ее надо тренировать. Это уже не первый раз.
– История с опозданием могла повлиять на «Броуков»?
– Все не так просто в футболе. Как ты начнешь подготовку к матчу, так она и пойдет. Опоздали, приехали за три минуты до игры. Половина команды поехала на автобусе, половина своим ходом. Это неправильно, и мы за это поплатились, – сказал главный тренер «БроукБойз».
«БроукБойз» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала. Игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами.
«Броуки» с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2).
4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.
