Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала

Дмитрий Кузнецов высказался после вылета из FONBET Кубка России.

– Чего не хватило «Броукам», чтобы пройти дальше?

– Двух вещей: забитых голов и внимания на стандартных положениях соперника. Два стандарта – два гола.

Это наша беда. Нам ее надо тренировать. Это уже не первый раз.

– История с опозданием могла повлиять на «Броуков»?

– Все не так просто в футболе. Как ты начнешь подготовку к матчу, так она и пойдет. Опоздали, приехали за три минуты до игры. Половина команды поехала на автобусе, половина своим ходом. Это неправильно, и мы за это поплатились, – сказал главный тренер «БроукБойз».

«БроукБойз» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала. Игроки «Сокола » разминались с воображаемыми мячами.

«Броуки » с Федором Смоловым выбыли из FONBET Кубка России, проиграв «Соколу» (0:2).

4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.

