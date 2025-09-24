0

Тихонов перед игрой с «Амкалом»: «Очень жаль, что не будет Медведева. У него все хорошо идет»

Андрей Тихонов высказался о медиафутболе, «Амкале» и его перформансах.

«Енисей», который тренирует бывший капитан «Спартака», сыграет с «Амкалом» в 4-м раунде FONBET Кубка России.

– В прошлом сезоне на этой стадии турнира вы отправили в Кострому «Енисей-2». Как будет сейчас? 

– Летят почти все, но пока не решили, кто будет играть. Либо это будет смешанный состав, либо дадим больше времени тем, кто находится в ротации и не выходил с «Факелом». Решим в день игры. 

– 70-летний Александр Медведев сообщил, что не сыграет против вас. Выдохнули? 

– Очень жаль, конечно. У него все хорошо идет. У них в Кубке еще играли какой-то волейболист здоровый [на самом деле, бывший баскетболист НБА и самый высокий человек в России – Павел Подкользин] и маленький мальчик в атаке. Могут себе позволить.

– Как вообще относитесь к медийной истории?

– Если молодежи заходит эта тема, то почему нет? Хотя знаю, что многие относятся к этому не очень хорошо. Ну если есть лига, которая захватывает большой контингент болельщиков, то это нормальное явление. Раз «Матч ТВ» ставит в сетку кубковые матчи команд Медиалиги, то значит, что это рентабельно. 

– Изучили «Амкал»?

– Смотрел их. Есть определенная специфика, это же не блогеры. Тот же белгородский «Салют» – неплохая команда, но «Амкал» победил. Два огромных центральных защитника, в том числе Илья Скроботов, выступавший в РПЛ. Шустрая группа атаки, – сказал главный тренер «Енисея».

Матч «Амкал» – «Енисей» пройдет 25 сентября на стадионе «Зоркий» в Красногорске, начало – в 17:00 (мск).

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Metaratings.ru
logoАмкал
logoАлександр Медведев
logoWinline Медиалига
logoИлья Скроботов
logoЕнисей
logoПервая лига
logoАндрей Тихонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Любительский «Фанком» установил рекорд Кубка России, выйдя в 5-й раунд. Большая часть состава клуба – из Медиалиги
13сегодня, 17:52
Президент Медиалиги Осипов тренируется с «Амкалом» перед матчем против «Енисея»
сегодня, 16:27
Иван Зириков: «Вперед, «Амкал». Я приду за них на фанатку»
1вчера, 19:49
Блатов – в заявке «Амкала» на матч с «Енисеем». Нападающий выступал за клуб с 2019-го по 2022-й
вчера, 13:32
Главные новости
Смолов считает, что Батраков не стоит 23 млн евро: «Такой булщит вообще. Где мы играем, чтобы это оценить? «Зенит» выносим за скобки, но они дадут 20 млн, не 23»
72сегодня, 18:42
Любительский «Фанком» установил рекорд Кубка России, выйдя в 5-й раунд. Большая часть состава клуба – из Медиалиги
13сегодня, 17:52
Президент Медиалиги Осипов тренируется с «Амкалом» перед матчем против «Енисея»
сегодня, 16:27
«СиндЕкат» из Медиалиги хочет подписать Бикфалви. Экс-форвард «Урала» может сыграть против 2Drots
сегодня, 14:22
«Мы достойно пошумели. Все довольны: и РФС, и медиафутбол». Егоров о выступлении «Броуков» в FONBET Кубке России
3сегодня, 14:07
«Настоящее ограбление». Блогер АртПо успокоил Рафинью на церемонии «Золотого мяча»
17сегодня, 11:39Видео
Кашчелан о словах «Броуков», что у «Сокола» примитивный футбол: «Такой футбол и дает результат»
2сегодня, 10:57
Дмитрий Егоров: «Я бы ввел лимит на плохой футбол. «Сокол» плохо играет в Первой лиге, чтобы оставаться в ней, и деньги выделялись как на клуб Первой лиги, а не Второй»
11сегодня, 08:52
Смолов набрал 2+1 по гол+пас и сравнялся с Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров. Форвард играл за «Броуков» в FONBET Кубке России
4вчера, 21:04
Дмитрий Егоров: «Клуб сегодня сработал ##### по всем направлениям. Надо раздать #####, в том числе и себе, чтобы достойно закончить год»
вчера, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала
6вчера, 19:11
«Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе». Яковлев о поражении от «Сокола»
4вчера, 19:08
Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
22 сентября, 13:05
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36