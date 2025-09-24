Тихонов перед игрой с «Амкалом»: «Очень жаль, что не будет Медведева. У него все хорошо идет»

Андрей Тихонов высказался о медиафутболе, «Амкале» и его перформансах.

«Енисей», который тренирует бывший капитан «Спартака », сыграет с «Амкалом » в 4-м раунде FONBET Кубка России.

– В прошлом сезоне на этой стадии турнира вы отправили в Кострому «Енисей-2». Как будет сейчас?

– Летят почти все, но пока не решили, кто будет играть. Либо это будет смешанный состав, либо дадим больше времени тем, кто находится в ротации и не выходил с «Факелом ». Решим в день игры.

– 70-летний Александр Медведев сообщил, что не сыграет против вас. Выдохнули?

– Очень жаль, конечно. У него все хорошо идет. У них в Кубке еще играли какой-то волейболист здоровый [на самом деле, бывший баскетболист НБА и самый высокий человек в России – Павел Подкользин] и маленький мальчик в атаке. Могут себе позволить.

– Как вообще относитесь к медийной истории?

– Если молодежи заходит эта тема, то почему нет? Хотя знаю, что многие относятся к этому не очень хорошо. Ну если есть лига, которая захватывает большой контингент болельщиков, то это нормальное явление. Раз «Матч ТВ » ставит в сетку кубковые матчи команд Медиалиги , то значит, что это рентабельно.

– Изучили «Амкал»?

– Смотрел их. Есть определенная специфика, это же не блогеры. Тот же белгородский «Салют » – неплохая команда, но «Амкал» победил. Два огромных центральных защитника, в том числе Илья Скроботов , выступавший в РПЛ . Шустрая группа атаки, – сказал главный тренер «Енисея».

Матч «Амкал» – «Енисей» пройдет 25 сентября на стадионе «Зоркий» в Красногорске, начало – в 17:00 (мск).