Президент Медиалиги о дебюте в Кубке России: «Меня смотрели по телевизору дедушка, мама. Когда я мечтал об этом, у меня не было такой возможности»

Николай Осипов высказался о дебюте в FONBET Кубке России.

Президент WINLINE Медиалиги сыграл за «Амкал » в матче 4-го раунда Пути Регионов FONBET Кубка России против «Енисея » (1:2). 40-летний руководитель вышел в стартовом составе и был заменен на 26-й минуте. Осипов до 10 класса занимался футболом в школе «Чертаново», но никогда не играл профессионально.

«Для меня матч за «Амкал» – это очень важная история. Меня сегодня смотрели по телевизору дедушка, мама. Когда я мечтал об этом, у меня не было такой возможности. Сейчас она появилась, я «Амкалу» за это очень благодарен – во многом за доверие. Я чувствовал ответственность за каждое действие на поле, потому что кроме меня на поле было еще 10 человек, плюс еще 10 на замене.

Хотелось быть частью большого проекта, большой истории, большой перспективы развития Медиалиги. Чем дальше, чем ярче наши клубы в проффутболе о себе заявляют, тем больше надежды, что нас перестанут воспринимать как пустышку, однодневку и несерьезное событие.

Хотелось доказать, что медиафутбольная команда минус один игрок, коим я являлся, в состоянии быть не хуже, чем профи, особенно уровня ФНЛ », – сказал глава МФЛ в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.