  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Смолов о Кузяеве: «Добротный футболист, но не был ключевым в «Зените». Если у тебя Далер ключевой, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ»
46

Смолов о Кузяеве: «Добротный футболист, но не был ключевым в «Зените». Если у тебя Далер ключевой, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ»

Федор Смолов высказался о Далере Кузяеве.

«Не знаю, в какой сейчас форме Кузяев. Но, наверное, в своей лучшей форме он бы усилил любую команду. Далер – добротный футболист, без потери качества может закрыть 3-4 позиции.

Он был ключевым в «Зените»? Я бы так не говорил. Если у тебя ключевой Далер Кузяев, то явно нет шансов выйти из группы в Лиге чемпионов. Но он добротный футболист, играющий на многих позициях. Я уверен, на сегодняшний день он усилит любую команду», – сказал форвард «БроукБойз».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЗенит
logoДалер Кузяев
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoРубин
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Смолов про Глушенкова: «У него приличная левая клюшка. Мог бы играть в Европе, но если там обидится, на него хер забьют»
44сегодня, 11:15
Федор Смолов: «Зенит» – главный раздражитель «Краснодара». «Спартак»? #####, 7-е место, кого он раздражать будет?»
177вчера, 20:01
Смолов считает, что Батраков не стоит 23 млн евро: «Такой булщит вообще. Где мы играем, чтобы это оценить? «Зенит» выносим за скобки, но они дадут 20 млн, не 23»
119вчера, 18:42
Главные новости
«Амкал» играет с «Енисеем» в 4-м раунде FONBET Кубка России. В старте медиакоманды вышел президент Медиалиги Осипов
1335 минут назадLive
Смолов про Глушенкова: «У него приличная левая клюшка. Мог бы играть в Европе, но если там обидится, на него хер забьют»
44сегодня, 11:15
«#### вы обосрались ####### дров? Они ##### не умеют». Смолов об игроках «Сокола» в перерыве кубкового матча
84сегодня, 08:51Видео
Федор Смолов: «Зенит» – главный раздражитель «Краснодара». «Спартак»? #####, 7-е место, кого он раздражать будет?»
177вчера, 20:01
Смолов считает, что Батраков не стоит 23 млн евро: «Такой булщит вообще. Где мы играем, чтобы это оценить? «Зенит» выносим за скобки, но они дадут 20 млн, не 23»
119вчера, 18:42
Любительский «Фанком» установил рекорд Кубка России, выйдя в 5-й раунд. Большая часть состава клуба – из Медиалиги
19вчера, 17:52
Президент Медиалиги Осипов тренируется с «Амкалом» перед матчем против «Енисея»
вчера, 16:27
«СиндЕкат» из Медиалиги хочет подписать Бикфалви. Экс-форвард «Урала» может сыграть против 2Drots
1вчера, 14:22
«Мы достойно пошумели. Все довольны: и РФС, и медиафутбол». Егоров о выступлении «Броуков» в FONBET Кубке России
4вчера, 14:07
«Настоящее ограбление». Блогер АртПо успокоил Рафинью на церемонии «Золотого мяча»
17вчера, 11:39Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шаронов о Медиалиге: «Они двигают наш футбол в лучшую сторону»
5сегодня, 12:37
Канчельскис о медиакомандах: «Дай бог, чтобы мы встретились. Я их не отпущу никогда в жизни и буду обыгрывать!»
2сегодня, 09:38
Тихонов перед игрой с «Амкалом»: «Очень жаль, что не будет Медведева. У него все хорошо идет»
вчера, 19:23
Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала
623 сентября, 19:11
«Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе». Яковлев о поражении от «Сокола»
423 сентября, 19:08
Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
22 сентября, 13:05
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28